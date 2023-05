Debatte um neue Fußgängerzone: Augsburg ist nicht autofeindlich

Plus Die Fußgängerzone in der Maximilianstraße hat ihre Chance verdient. Den Ruf, Augsburg sei "autofeindlich" geworden, hat die Stadt zu Unrecht.

Es mag sein, dass der Start der neuen Fußgängerzone in der Maximilianstraße etwas holperig verlief - mit arg dünnen Bäumchen und dem Hin und Her um den Standort einer Tischtennisplatte, die zunächst vor dem altehrwürdigen Adlertor der Fuggerhäuser abgeladen wurde. Man kann sich fragen, ob solch kleinere Pannen nicht vermeidbar gewesen wären. Es ändert aber nichts daran, dass es einen Versuch wert ist, Autos zumindest aus einem Teil der Prachtstraße zu verbannen. Die neue Fußgängerzone gibt es erst seit wenigen Tagen - das ist viel zu früh, um ein Urteil zu fällen.

Es wird dauern, bis sich die Passanten daran gewöhnen, dass jetzt die ganze Straße ihnen "gehört" und sie die Gehwege verlassen können. Aber schon jetzt spürt man die Vorzüge der Fußgängerzone mit allen Sinnen. Viel weniger Lärm - sei es durch Motoren, knatternde Auspuffe oder das Holpern der Reifen übers Pflaster. Kein Abgasgeruch. Und keine Fahrzeuge, die den Blick verstellen. Wer vor einem der Lokale oder auf den neu aufgestellten Bänken sitzt, kann Augsburgs schönste Straße ganz neu für sich erleben. Die Argumentation, die breite Straße wirke ohne Autos ziemlich leer, greift zu kurz. Sind parkende Autos etwa dekorativ? Sorgen sie für ein schönes Ambiente? Mit diesem Argument müsste man dann auch den Rathausplatz zum Parkplatz umwandeln.