Demokratie ist die Grundlage für Pressefreiheit

Seit Wochen gehen Menschen für eine tolerante, offene Gesellschaft auf die Straße. Aber nicht nur das. Weshalb auch unsere Zeitung Flagge zeigte.

Das Engagement reißt nicht ab: Seit Wochen gehen Menschen in ganz Deutschland auf die Straße, um rechtsextremen Tendenzen, Ausgrenzung, Rassismus und Antisemitismus ein klares Nein entgegenzusetzen. Es ist ein Nein, das längst mehr geworden ist als ein Wort: Viele Initiativen brachten sich zuletzt mit Veranstaltungen ein, sie organisierten Diskussionsrunden, Begegnungen oder eben Demonstrationen. Dass am Sonntagabend wieder rund 7000 Menschen auf den Augsburger Rathausplatz gekommen waren, macht Mut. Es unterstreicht, dass ihnen die Wahrung unserer Demokratie ein ernstes Anliegen ist.

