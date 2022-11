Der Augsburger City-Gutschein stärkt den Standort

Plus Das neue digitale Scheckkartenformat bietet Vorteile gegenüber dem Papierformat. Wichtig ist, dass noch mehr Anbieter mitmachen.

Gutscheine sind nicht nur in der Vorweihnachtszeit gefragt. Auch für Geburtstage oder familiäre Anlässe sind sie lieb gewordenes Mitbringsel. Der Augsburg-City-Gutschein gehört dazu. Das neue digitale Format macht ihn für Käufer und Beschenkte noch attraktiver. Im Gegensatz zu früher muss nicht der komplette Betrag auf einmal genutzt werden, man kann ihn nach und nach in verschiedenen Geschäften nutzen.