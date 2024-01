Der Augsburger Zoo erfüllt einen wichtigen Bildungsauftrag

Plus Der Zoo steht immer wieder in der Kritik. Doch es gibt gute Gründe, warum Investitionen sich auch weiterhin lohnen.

Zoos haben einen bildenden und einen artenerhaltenden Auftrag. Ob letzterem in Augsburg immer Genüge getan wird, wurde letztes Jahr breit diskutiert und kritisiert, als es um das Schicksal zweier Paviane ging, die an eine Forschungseinrichtung abgegeben wurden. Und auch wenn manchmal nicht alles rund läuft, leisten Zoos als Bildungseinrichtungen einen wichtigen Beitrag gegen das Artensterben.

Zoos machen Klimawandel und Artensterben greifbar

Klar ist: Ein Zoo kann noch so gut ausgestattet sein und den Tieren Spielmöglichkeiten, Rückzugsorte und Abwechslung bieten. An das Leben in freier Wildnis wird es nie herankommen. Dabei wird allerdings außer Acht gelassen, was ein Zoo eigentlich leistet. Zoos machen Klimawandel und Artensterben greifbar. Oft wird man in diesem Kontext nur mit abstrakten Zahlen und Kipppunkten konfrontiert, ohne jedoch eine genauere Vorstellung zu haben, was das in Zukunft für unser Leben bedeutet.

