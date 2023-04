Der Charme eines historischen Fests zählt nicht allein

Plus Es hängt jetzt auch an der Stadt Augsburg, ob sie zu einem historischen Bürgerfest steht. Das Geld spielt nun die entscheidende Rolle.

Augsburg ist eine Stadt mit einer mehr als 2000-jährigen Geschichte. Die 2000-Jahr-Feier im Jahr 1985 ist vielen Menschen noch immer in bester Erinnerung, in späteren Jahren sollten viele weitere historische Feste folgen. Zuletzt gab es im Jahr 2017 eines am Roten Tor. Ritter traten zum Turnier an, Gaukler trieben ihre Späße, Gäste vergnügten sich.

Allerdings waren bei der Organisation von historischen Festen stets die Finanzen ein springender Punkt. Die Stadt Augsburg musste nicht nur einmal als Helfer in der Not einspringen. Insofern ist es auch jetzt ein Wagnis, ein Bürgerfest wieder neu zu etablieren. Der Standort an der Stadtmauer bei der MAN ist ungewohnt, manche Änderungen im Festbetrieb wird es zudem geben müssen.

