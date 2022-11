Der Einsatz für den Augsburger Bahnpark lohnt sich

Plus Die Stadt kann froh sein, dass sich eine private Initiative hartnäckig des Bahnparks annimmt. Ein wertvolles und spannendes Stück Augsburg von einst bleibt so erhalten.

Der Bahnpark fristet in der öffentlichen Wahrnehmung in Augsburg noch immer ein Schattendasein. Viele wissen nicht, was sich hinter den von außen etwas heruntergekommen wirkenden Zäunen und Gebäuden verbirgt. Augsburg hat hier einen Schatz - eine noch erhaltene Erinnerung an Pionierzeiten der Eisenbahn. Ein Dokument der Zeitgeschichte, wie viele Menschen hier einst gearbeitet und oft auch in direkter Nachbarschaft gelebt haben, stolz darauf, "Eisenbahner" zu sein.

