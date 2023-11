Der Flößerpark ist für Lechhausen ein großer Wurf

Plus Der Erfolg am Flößerpark hat einige Väter. Es hat sich gezeigt, dass der Druck auf die Stadt Augsburg sich nun ausbezahlt.

Der Anstoß für die Entwicklung des Flößerparks kam von der Aktionsgemeinschaft Lechhausen. Es war ihr Ziel, eine Örtlichkeit zu schaffen, die den Stadtteil positiv belegt - und dies ist in vollem Umfang gelungen. Das sagt der Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft, Peter Fischer, heute. Ihm ist nicht zu widersprechen. Der Begriff Flößerpark ist im gesamten Stadtgebiet und auch außerhalb Augsburgs bekannt. Und: Der Begriff ist positiv besetzt.

Der Erfolg hat einige Väter. Es konnte niemand ahnen, dass das Ausflugslokal "Floßlände" so gut einschlägt. Nach der Kulperhütte an der Wertach ist das Lokal am Lech ein Aushängeschild für erlebbare Gastronomie an Flüssen. Die Belebung des Areals hat zwischenzeitlich dazu geführt, dass der Lech im Bereich des Flößerparks auch in den Sommermonaten zu einer beliebten Adresse für Erholungssuchende geworden ist. Der Wasserspielplatz tut ein Übriges.

