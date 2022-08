Der Herbstplärrer in Augsburg steht unter besonderen Vorzeichen

Die Vorfreude auf Schwabens größtes Volksfest, das am Freitag startet, ist zu spüren. Die Erwartungen sind hoch. Werden sie aber auch erfüllt?

Volksfeste sind wieder angesagt. Die Jahre 2020 und 2021, als die Massenveranstaltungen wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurden, sind nahezu vergessen. Schausteller, Festwirte und Gäste fiebern dem Start des Herbstplärrers in Augsburg am Freitag entgegen. Zu gerne erinnern sich die Beteiligten zurück an den Osterplärrer. Niemand kann Besucherinnen und Besucher zählen. Es bleibt stets eine Schätzung. Am Ende war von einem Rekordbesuch die Rede.

Die Resonanz weckt Erwartungen für jetzt. Strömen die Gäste in ähnlicher Zahl, zumal der Herbstplärrer in der Ferienzeit liegt? Viele Familien sind bis 11. September unterwegs. An diesem Sonntag endet der Plärrer. Kurz danach beginnt die Schule wieder. Eine Unwägbarkeit bleibt stets das Wetter. An Ostern waren die Bedingungen nahezu ideal. Wenn die kommenden Wochen nicht komplett verregnet sein sollten, sollten Schausteller und Wirte mit einem guten Zuspruch rechnen.

Augsburger Plärrer: Wie steht es um das Personal in den Festzelten?

Was bislang nicht nach außen gedrungen ist, sind einzelne hausgemachte Probleme. In der Gastronomie klagen Wirte über fehlendes Personal. Beim Volksfest? Es wird gar nicht so leicht sein, genügend qualifiziertes Personal in Küche und Service für einen zweiwöchigen Festzeltbetrieb zu gewinnen. Die Arbeitszeiten sind heftig. Mittags beginnt täglich der Betrieb, abends endet er spät. Auch Fahrgeschäfte funktionieren nur dann, wenn genügend Helferinnen und Helfer Tickets verkaufen sowie fahrende Gäste kontrollieren. Wird dies wie gewohnt klappen? Antworten gibt es ab Freitagabend auf dem Plärrer.

Lesen Sie dazu auch