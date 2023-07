Der Herkules-Brunnen sollte zugänglich bleiben

Plus Es nervt, dass Nachtschwärmer immer wieder im Herkulesbrunnen baden. Wegen Menschen wie ihnen soll der Brunnen abgeriegelt werden. Das sollte aber nicht geschehen.

Der Herkulesbrunnen ist der einzige Prachtbrunnen Augsburgs, der nicht mit einem Gitterzaun abgeriegelt ist. Das sollte so bleiben, auch wenn es immer wieder Nachtschwärmer gibt, die offenbar mit zu viel Alkohol im Blut den historischen Brunnen mit einem Pool verwechseln.

Dass mit einem solch historischen Bauwerk respektvoll umgegangen werden muss und es nicht beschädigt werden darf, sollte sich von selbst verstehen. Die Mehrheit der Vernünftigen, die den Brunnen gerne nutzt, überwiegt auch. Und die soll wegen ein paar "Spaßvögeln" - um diese Planscher mal höflich zu umschreiben - künftig das Nachsehen haben?