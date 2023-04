Der Kahnfahrt-Pächter überspannt den Bogen

Plus Das Hin und Her wirft kein gutes Licht auf den Augsburger Gastronomen. Die städtischen Auflagen kommen nicht von ungefähr.

Unbestritten ist: Die Kahnfahrt ist ein über Jahrzehnte hinweg beliebtes Ausflugsziel in Augsburg. Der Bootsverleih nahe der Innenstadt hat jede Menge Charme. Die Bewirtung gehört zum Bestandteil des Konzepts, um den Betrieb am Laufen zu halten. Dass der Pächter in der Vergangenheit der Stadt lediglich eine Monatsmiete inklusive Nebenkosten von 330 Euro überwiesen haben soll, sollte dabei nicht unter den Tisch fallen.

Die Stadt Augsburg sorgt sich um die Sicherheit an der Kahnfahrt

Wenn nun in den zurückliegenden Wochen intensiv über die Zukunft der Kahnfahrt diskutiert wurde, hatte dies in erster Linie mit sicherheitstechnischen Überlegungen zu tun. Die Stadt Augsburg sieht die Gefahr, dass im Fall eines Brands Menschenleben in Gefahr sind. Deshalb wurden Auflagen verhängt.

