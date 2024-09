Der nächste Festumzug: Feuerwehr hat es verdient

Am Samstag, 24. August, zogen zur Mittagszeit mehr als 2200 Teilnehmer beim traditionellen Plärrerumzug aus der Innenstadt in Richtung Plärrergelände. Es gab massive Verkehrsbehinderungen, auf die die Stadt Augsburg frühzeitig hinwies. Die Innenstadt war zur Mittagszeit mit Auto, Bus und Tram teils schwer erreichbar. Jetzt steht der nächste Umzug an, der in vergleichbarer Form ablaufen dürfte. Am Samstag, 14. September, organisiert die Augsburger Feuerwehr einen Umzug aus der Innenstadt zum Plärrergelände. Auch an diesem Tag wird es Verkehrsbehinderungen geben.

Michael Hörmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis