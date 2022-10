Der neue Festwirt der Lechhauser Kirchweih macht Druck

Plus Stefan "Bob" Meitinger hat bei seiner Kirchweih-Premiere vieles richtig gemacht. Sein Erfolg hilft Lechhausen und bringt die Stadt Augsburg in Zugzwang.

Die Lechhauser Kirchweih war vor der Corona-Pandemie ein vor sich hin dümpelndes Stadtteilfest, das immer weniger Gäste anzog. Dies lag in erster Linie daran, dass im Festzelt die Resonanz deutlich schwächer war als zu anderen Zeiten. Der damalige Festwirt Dieter Held gab auf, Gastronom Stefan "Bob" Meitinger übernahm. Bei seiner Premiere als Festwirt läuft die Kirchweih hervorragend. Das Fest hat an Attraktivität gewonnen. Der Umzug zum Fest erlebte eine Rekordteilnehmerzahl, im Bierzelt herrscht jeden Abend beste Stimmung, auch die Marktkaufleute berichten von guten Geschäften.