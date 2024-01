Der offene Brief Augsburger Krankenhäuser ist ein Wagnis, das viel verrät

Plus Dass sich Augsburger Krankenhäuser an einem offenen Brief Richtung Bundesregierung beteiligen, lässt tief blicken. Dabei gibt es auch Signale, die Hoffnung machen.

Es ist ein schmaler Grat, auf dem Krankenhäuser wandeln. Einerseits müssen sie auf die eigene Notlage aufmerksam machen, um den öffentlichen Druck zu erhöhen. Andererseits laufen sie dadurch Gefahr, Vertrauen der Patienten aufs Spiel zu setzen und – wohl noch weitreichender – bestehendes wie potenzielles Personal abzuschrecken. Umso bemerkenswerter ist der Schritt der schwäbischen Kliniken, mit einem offenen Brief Alarm zu schlagen. Er verdeutlicht: In manchen Häusern ist die Lage existenzbedrohend. Die Gefahr ist im Augsburger Umland zwar größer – doch auch für die Versorgung in der Stadt dürften die Auswirkungen weitreichend sein, wenn sich nicht bald Grundlegendes ändert.

Es gibt bislang kein Anzeichen dafür, dass eines der Augsburger Krankenhäuser tatsächlich vor dem finanziellen Zusammenbruch steht. Der hiesige Struktur-Mix aus Uniklinik, Belegkrankenhäusern und Fachkliniken hat sich bewährt. Doch wenn Kliniken in der Region in die Knie gehen, was alles andere als ausgeschlossen ist, wird dies auch Strukturen in Augsburg zusätzlich belasten, die bereits jetzt am Limit sind – etwa in der Notfall-Versorgung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen