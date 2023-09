Der Plärrer ist sicher, doch die Gewaltexzesse sind ein Alarmsignal

Plus Nach Schlägereien unter Jugendbanden muss die Polizei den Druck auf die Heranwachsenden erhöhen. Plärrerverbote sind ein probates Mittel.

Wer den Augsburger Herbstplärrer besucht, muss keine Angst haben. Das Volksfest ist sicher. Polizei und Sicherheitskräfte sind in großer Zahl vor Ort. Andererseits: Die Gewalt bei Schwabens größtem Volksfest nimmt zu. Dies berichtet die Polizei offensiv. Wie passt dies zusammen? Bislang jedenfalls schlägern sich Jugendbanden untereinander, für andere Volksfestbesucher interessieren sie sich nicht. Es sind jedoch keine pubertären Spielchen, wenn Fäuste fliegen.

Dass bei Kontrollen von Besuchern bereits jetzt sieben Messer gefunden wurden, sollte jedenfalls nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Wer ein Messer in der Tasche hat, könnte es bei Gelegenheit als Waffe einsetzen. Zu viel Verständnis für Jugendbanden bringt unter den aktuellen Gegebenheiten wenig. Die Heranwachsenden werden von der Polizei vom Platz geschickt und kommen am nächsten Tag lächelnd wieder. Gezielt wird immer öfter der offene Streit mit Polizeibeamten gesucht. Dies sind Dinge, die auf einem Volksfest nichts zu suchen haben.