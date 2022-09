Der Stadtmarkt in Augsburg steht vor einem Umbruch

Plus Es wird immer schwieriger, Leerstände zu vermieten. Zwischenlösungen mögen eine Antwort sein, auf Dauer braucht es aber ein Konzept mit Zukunft.

Es gibt nichts zu beschönigen. Die Vermietung von leer stehenden Ständen auf dem Augsburger Stadtmarkt war bereits in der Vergangenheit kein Selbstläufer. Die Stadt Augsburg tat sich von Jahr zu Jahr schwerer, längerfristige Verträge mit interessierten Bewerbern abzuschließen. So schlimm wie jetzt war die Situation nie. Dass einer der attraktivsten Stände in der Fleischhalle seit fast zwei Jahren leersteht, ist beschämend. Mit dem Abgang der Metzgereien Seessle und Mödl hat die Halle ohnehin an Attraktivität. verloren. Dass es keine Nachfolgeregelungen gibt, verschärft die Situation.

