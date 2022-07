Der Streit ums Parken in Augsburgs Innenstadt wird sich verschärfen

"Autofahrer müssen für bestimmte Routen einen Umweg fahren."



Oh nein!!!! Das geht ja garnicht... Sehr geehrter Her Hörmann, vielleicht sollten Sie mal öfter vom Auto aufs Rad umsteigen und zwar nicht nur auf dem Weg zum Bäcker sondern allgemein. Dann würden Sie sehr schnell merken, welchen Verkehrsteilnehmern Umwege aufgezwungen werden. Das fängt bei zeitlichen "Umwegen" an, versuchen sie zum Beispiel mal auf einen Rutsch am Leonhardsberg nach links Richtung Rathaus als Radfahrer abzubiegen, und endet bei tatsächlichen Umwegen die man allenthalben findet weil Radwege aus verschiedensten Gründen verschwenkt werden, der häufigste Grund dabei ist: Beschleunigung des PKW-Verkehrs. Und wenn Sie schon dann mal auf dem Rad unterwegs sind, probieren Sie doch gleich diverse Bettelampeln aus. Da können Sie dann im Regen je nach Ampel teils über eine Minute nach dem Drücken warten bis sie die Straße queren dürfen.

