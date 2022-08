Der Umzug ist vom Augsburger Herbstplärrer nicht wegzudenken

Plus Wenn Menschen, Pferde und Hunde zum Volksfestgelände laufen, übt dies für Tausende Besucher eine besondere Faszination aus. Man spürt die Begeisterung.

Ein Volksfest ohne Fassanstich im Bierzelt ist unvorstellbar. Augsburg feiert seinen Plärrer zweimal im Jahr und somit mit zwei Anstichen. Das hat Tradition. Viele Fahrgeschäfte und Stände auf Schwabens größtem Volksfest sind den Besucherinnen und Besucher vertraut. Auch bekannt. Einen großen Unterschied zwischen Osterplärrer und Herbstplärrer gibt es jedoch. Am Samstag des letzten August-Wochenendes steht der Plärrer-Umzug auf dem Programm. Bis zu 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind regelmäßig dabei. Viele gehen zu Fuß, andere sitzen in Wägen, Autos und Kutschen oder steuern einen alten Traktor. Auch Hunde und Pferde machen sich auf den Weg zum Plärrergelände.