Der Wasserstoffzug für Augsburg darf nicht zur Ausrede werden

Plus Es ist gut, beim Klimaschutz neue Technologien auszuprobieren. Dass man über den Einsatz von Wasserstoffzügen nachdenken muss, legt auch ein schweres Versäumnis offen.

Wenn es um die Frage geht, wie man den Verkehr künftig möglichst klimaschonend abwickelt, muss man für alle Technologien offen sein. Wasserstoff als Treibstoff wird von vielen Fachleuten als eine wichtige Option gesehen. Deshalb ist es gut, wenn Bayern den Einsatz von Wasserstoffzügen testet. Dass man über den Einsatz solcher Züge nachdenken muss, legt aber zugleich ein schweres Versäumnis offen. Zu viele Zugstrecken im Freistaat sind noch nicht mit elektrischen Oberleitungen ausgestattet. Auch in der Region Augsburg zeigt sich das, besonders in Richtung Süden. Das Allgäuer "Dieselloch" wird seit Langem kritisiert. Am besten für einen reibungslosen, effizienten Bahnverkehr wäre es noch immer, alle Strecken für E-Züge flottzumachen.

