Der Wohnungsmarkt in Augsburg ist in einer schwierigen Lage

Plus Noch ist unklar, was die Insolvenz einer Firmengruppe für ein Wohnprojekt in Augsburg bedeutet. Doch auch unabhängig davon stagniert der Wohnungsbau - mit gravierenden Folgen.

Noch ist unklar, ob, wann und wie auf dem Areal an der Firnhaberstraße einmal Wohnungen gebaut werden. Die finanziellen Schwierigkeiten der Gerchgroup aus Düsseldorf, die das Vorhaben umsetzen möchte, sind jedenfalls kein positives Signal. Im besten Fall ändert sich für das Projekt wenig, etwa weil sich die Firmengruppe wieder fängt, ehe es konkret umgesetzt wird, was ja ohnehin noch Jahre dauern dürfte. Im ungünstigsten Fall bleibt ein brachliegendes Gelände noch viele weitere Jahre leer. Ohnehin ist die Lage bei größeren Immobilienprojekten in der Stadt derzeit schwierig. Die Krise im deutschen Wohnungsbau macht sich auch in Augsburg bemerkbar.

Steigende Mieten sind ein Problem in einer Stadt wie Augsburg

Dass Bauträger Projekte in der Stadt wegen unkalkulierbarer Kosten stoppen, ist kein Einzelfall; in manchen Straßen reihen sich die Baulücken aneinander, weil Firmen und Privateigentümer lieber abwarten oder ihnen schlicht das Geld ausgegangen ist. Die spürbare Stagnation beim Wohnungsbau ist dabei kein Problem, das nur wohlhabendere Menschen betrifft, die auf ein Eigenheim schielen. Wenn nur wenige neue Wohnungen entstehen, aber weiterhin viele Menschen in die Stadt drängen, wird Wohnraum knapper und daher teurer, was bedeutet, dass die Mieten noch weiter steigen.

