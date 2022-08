Dichtere Bebauung bleibt in Augsburg nicht ohne Widerspruch

Plus Zusätzliche Nachbarn sorgen für weniger Licht, dafür aber mehr Verkehr. Darum sind Nachverdichtungsprojekte wenig beliebt. Die Diskussionen dürften noch zunehmen.

Nachverdichtung ist häufig die schnellste und günstigste Möglichkeit, neue Wohnungen zu bauen: Das Aufstocken, die Vergrößerung eines Wohnhauses oder der völlige Abriss des Bestandsgebäudes mit Neubau sind häufig schneller umzusetzen, als ein neues Wohngebiet zu entwickeln.