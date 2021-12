Die 2G-Regel im Augsburger Handel ist eine Zumutung

Plus In Kleinstädten mag es funktionieren, dass Geimpfte und Genesene beim Einkauf von Ungeimpften getrennt werden. Das Beispiel Augsburg zeigt aber, welche Schwächen das Konzept hat.

Der Bayerischen Staatsregierung konnte es wieder einmal nicht schnell genug gehen, um die Zügel bei den Corona-Regeln anzuziehen. Der FCA bekam es bereits am Samstag zu spüren: Nahezu von einem Tag auf den anderen wurde entschieden, dass keine Zuschauerinnen und Zuschauer ins Stadion durften. Auch für den Handel wollte die Politik eine schnelle Lösung. Die 2G-Regelung sollte ebenfalls flott durchgezogen werden. Sie besagt, dass in vielen Geschäften nur noch Geimpfte und Genesene einkaufen dürfen.