Mietanstieg in Augsburg: Die 5,7 Prozent sind nicht die ganze Wahrheit

Plus Der Mietanstieg war relativ moderat, doch insgesamt ist Wohnen viel teurer geworden. Das liegt nicht an geldgierigen Vermietern. Ein Kommentar von Stefan Krog.

Die Steigerung der Mieten um knapp sechs Prozent innerhalb der vergangenen zwei Jahre ist aus Sicht von allen Mietern nicht schön und aus Sicht von manchen Mietern mit wenig Geld dramatisch. Denn angesichts der Nebenkosten, die sich durch die gestiegenen Energiepreise erhöht haben, sind die Kosten fürs Wohnen insgesamt deutlich höher als früher.

Doch die Erhöhung in den vergangenen zwei Jahren bleiben hinter dem zurück, was auf dem Mietmarkt zwischen 2018 und 2022 geboten war - im Durchschnitt gab es damals fünf Prozent Erhöhung pro Jahr. Insofern sind die Zahlen aus Mietersicht nicht so verkehrt, zumal viele andere Dinge - von Sprit bis zu Lebensmitteln - im Vergleich teurer geworden sind als das Wohnen.

