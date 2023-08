Die Abwärtsspirale in der Pflege muss aufgehalten werden

Plus Der Personalmangel in der Pflege macht sich in Augsburg in vielen Bereichen bemerkbar. Er wird sich in den kommenden Jahren noch verschärfen.

Es lässt sich drehen und wenden, wie man will: Der Mangel an Pflegekräften macht sich in allen Bereichen bemerkbar. Was das am Ende des Tages bedeutet, lässt sich an den bitteren Konsequenzen ablesen. Krankenhäuser haben Probleme, Patienten in nachsorgende Einrichtungen zu verlegen. Diese blockieren in der Folge – teils über Wochen – Krankenhausbetten, die eigentlich von anderen Patienten benötigt werden.

Gerade Kurzzeitpflegeplätze sind für Pflegeeinrichtungen mit einem großen Aufwand verbunden und werden in Zeiten, in denen Mitarbeiter ohnehin schon am Limit sind, zu einem raren Gut. Für Pflegeplätze gibt es Wartelisten. Menschen, die über einen besonderen Pflegebedarf verfügen, haben es in dieser Situation besonders schwer, einen Platz zu finden. Wer im Krankenhaus auf einen Platz wartet, der ist vergleichsweise aber noch gut bedient, weil er auf eine Rundum-Versorgung zählen kann. Pflegende Angehörige sind, wenn kein stationärer Platz in Aussicht gestellt werden kann, schnell an ihren Grenzen. Experten können nur Vermutungen anstellen, wie viele pflegebedürftigen Menschen unterversorgt zu Hause leben, weil sie keinen Platz in einer Pflegeeinrichtung erhalten.

