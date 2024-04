Kommentar

Die Augsburger Frauenpension: Es gibt kein Argument dagegen

Frauen in schwierigen Lebenslagen und prekären Wohnsituationen finden in Augsburg im Übergangswohnheim für obdachlose Frauen Unterschlupf.

Plus Für Männer, die sich schon lange in einer prekären Wohnsituation befinden, gibt es in Augsburg ein begleitetes Zuhause - für Frauen nicht. Das muss geändert werden.

Von Miriam Zissler

Die Casa Donna, das Übergangswohnheim für obdachlose Frauen, gibt es seit 2018. Zuvor wurden Frauen in Augsburg, die sich in schwierigen Lebenslagen und prekären Wohnsituationen befanden, gemeinsam mit den Männern in der Johannes-Rösle-Straße untergebracht. Das führte zu Konflikten - das Schaffen einer eigenen Einrichtung für Frauen war schon ein großer Schritt nach vorn. Wie die Praxis heute zeigt, reicht dies aber nicht aus. Die Bemühungen, Frauen, die sich ganz unten befinden und aus eigener Kraft wohl nie mehr eine eigene Wohnung halten können, eine menschenwürdige Unterkunft zu bieten, dürfen an dieser Stelle nicht aufhören.

Es gibt einzelne Einrichtungen, etwa vom Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Augsburg, doch insgesamt sind es zu wenig Plätze. So wird das Übergangswohnheim für viele Frauen zur Endstation - eine Einrichtung, die zweifelsohne ein guter Ort ist, die aber nicht für einen dauerhaften Aufenthalt vorgesehen ist. Hier fristen die Frauen im Mehrbettzimmer mit anderen Frauen, die große psychische Probleme und/oder Suchtprobleme haben, ihr Dasein. Perspektiven, wie es für sie weitergehen könnte, gibt es wenig.

