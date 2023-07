Die Augsburger Freibäder müssen sich für Schulen öffnen

Plus Dass Augsburgs Freibäder bisher fürs Schulschwimmen nicht genutzt werden, muss sich schnell ändern. Der freie Eintritt schon vor den Ferien kann nur eine Zwischenlösung sein.

Es ist eine gute Entscheidung, dass die Stadt Augsburg den freien Eintritt für Kinder und Jugendliche in die Freibäder, den es zuletzt in den Sommerferien gab, dieses Jahr ausweitet und um zwei Wochen vorzieht. Denn dass Schulklassen, die zum Schwimmen kommen, dafür Eintritt bezahlen sollen, wirkt doch reichlich absurd. Der freie Eintritt, der ja auch für den Freizeitbesuch am Nachmittag gilt und die Stadt wohl einige Zehntausend Euro an Einnahmen kostet, kann aber nur eine vorübergehende Notlösung sein.

Das Familienbad in Augsburg aus der Luft - ab kommendem Montag haben Kinder und Jugendliche auch dort bis zum Ende der Sommerferien freien Eintritt. Foto: Ulrich Wagner

Die Stadt muss ihr Vorhaben, dass die Schulen nicht nur in den Hallenbädern, sondern auch in den Freibädern feste Schwimmzeiten bekommen, so schnell wie möglich umsetzen. Man kann nicht einerseits über ausgebuchte Hallenbäder klagen und das Potenzial der Freibäder fürs Schulschwimmen ungenutzt lassen. Natürlich werden auch die Freibäder das Problem nicht ganz lösen. Es muss auch genug Platz und Zeit bleiben für alle anderen Badegäste. Allerdings dürfte es in den Freibädern vormittags an den Wochentagen noch Spielräume geben, die zumindest für eine Entlastung sorgen und mehr Schwimmen für Schüler ermöglichen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen