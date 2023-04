Die Augsburger Innenstadt muss mehr bieten für Familien mit Kindern

Bei der Neugestaltung der Augsburger Fußgängerzone hat man das Thema Kinderfreundlichkeit nicht beachtet. Jetzt gibt es mit einem mobilen Wasserspielplatz zumindest erste Ansätze.

Augsburgs Innenstadt hat dringenden Nachholbedarf in Sachen Kinderfreundlichkeit. Argumente, mit denen man Familien mit Kindern zu einem Stadtbummel locken könnte, gibt es wenig bis keine. Spielplätze verstecken sich in der Altstadt, doch in der belebten Fußgängerzone und an größeren Plätzen ist nichts geboten. Es gibt viele Städte, die deutlich weiter sind. Kleine Spielelemente sind in vielen Innenstädten längst Standard. Es gibt auch immer wieder zentral gelegene Plätze mit Spielgeräten. Während die Kinder dort ihren Spaß haben, können Mama und Papa direkt daneben vor einem Café sitzen. Auf dem Rathausplatz bleibt zum Spielen nur das weiße Muster auf dem Pflaster.

Die Wasserspiele auf dem Augsburger Rathausplatz haben das Potenzial, ein echter Magnet zu werden

Bei der Neugestaltung der Fußgängerzone hat man das Thema Kinderfreundlichkeit nicht beachtet. Jetzt gibt es zumindest erste Ansätze. Der Plan des Stadtmarketings, im Frühsommer - wenn auch leider nur einen Monat lang - einen mobilen Wasserspielplatz auf dem Rathausplatz aufzustellen, ist ein Lichtblick. Die Wasserspiele haben das Potenzial, ein echter Magnet zu werden. Was man nicht vergessen darf: Familien bringen nicht nur Leben und Lachen in die Innenstadt, sondern auch Kaufkraft für Gastronomie und Handel. Wer sich auf den Weg in die Stadt macht und gerne verweilt, weil die Kinder sich nicht langweilen, der schaut vielleicht auch noch im Buchladen vorbei oder kauft, wenn er da ist, Kleidung ein. Der mobile Wasserspielplatz kann nur ein Anfang sein. Es muss sich mehr tun. Freie, oft auch ungenutzte Plätze gibt es genug.

