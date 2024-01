Die Augsburger Jugendarbeit braucht zügige Entscheidungen

Plus Oft vergehen Monate oder sogar Jahre, bis in Augsburg Räume für Jugendliche bereitgestellt werden können. Das bringt Pädagogen und Streetworker in Schwierigkeiten.

Die Stadt Augsburg bemüht sich nach Kräften, für Jugendliche adäquate Räume bereitzustellen. Das betrifft nicht nur die B-Box im Herrenbach, sondern etliche weitere Projekte wie das Jugendcafé im Gögginger Hallenbad, das Übergangsdomizil des Südsterns in Haunstetten oder das Jugendzentrum Villa in der Kanalstraße, das saniert werden soll. An anderer Stelle werden Unterstände aufgestellt, damit sich die jungen Leute wenigstens trocken treffen können.

Die Mühlen der Augsburger Stadtverwaltung mahlen behäbig

Allerdings mahlen die Mühlen der Stadtverwaltung manchmal sehr behäbig. Seit der Entscheidung durch den Stadtrat, den Jugendlichen im Herrenbach Übergangsräume im Schwabencenter zur Verfügung zu stellen, sind schon wieder mehrere Monate ins Land gegangen. Ein Zeitraum, während dem sich die Jugendlichen mangels Alternativen bereits in alle Winde zerstreut haben, wie der Stadtjugendring zu Recht beklagt. Für Pädagogen und Streetworker bedeutet das viel zusätzliche Überzeugungsarbeit, um ihre Klientel wieder unter einem Dach zu versammeln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen