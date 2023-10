Die Augsburger Koalition hat den Wahlkampf überlebt

Plus Augsburger CSU-Vertreter beteiligten sich zuletzt nicht an der Hau-Drauf-Rhetorik von Parteichef Söder gegen die Grünen. Einige Fragen aber bleiben.

Der harte Wahlkampf der CSU gegen die Grünen auf Landesebene hat in Augsburg in dieser Form nicht stattgefunden: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat bei Wahlkampfauftritten zwar ordentlich gegen die Grünen gewettert, von den Augsburger Kandidaten war aber nichts in diese Richtung zu hören. Kein Wunder: Leo Dietz ist Fraktionsvorsitzender der CSU im Stadtrat und in der Koalition eine der Schlüsselfiguren, die dafür sorgt, dass die Dinge einigermaßen geschmeidig laufen. Auch von CSU-Chef Volker Ullrich, der im Frühjahr noch Kritik an den Grünen geäußert hatte, waren zuletzt keine allzu kritischen Töne zu vernehmen. Die Augsburger Regierungskoalition hat den Landtagswahlkampf insofern überstanden, auch wenn man die Frage stellen kann, ob das Bündnis in Bayerns drittgrößter Stadt unter heutigen Gegebenheiten in der CSU-Landesleitung Beifall finden würde. Die Frage wird nun sein, ob die Landtagswahl, die man durchaus als Stimmungstest sehen kann, informell dafür sorgt, dass sich Gewichte in der Augsburger Koalition verschieben. Die CSU hat keinen Boden gut gemacht, aber die Grünen haben Zustimmung eingebüßt.

Landtagswahl 2023 Landtagswahl 2023, im Augsburger Rathaus, Stephanie Schuknecht, Grüne, Martina Wild, Eva Weber Foto: Silvio Wyszengrad

Wie geht man in Augsburg künftig mit der AfD um?

Und interessant wird auch eine andere Frage sein: Von mehrere Parteien in Augsburg kam die Ansage, dass sie die erstarkte AfD bekämpfen wollen und diese der Gegner sei. Die Frage ist, was das konkret bedeutet. Schon bisher gab es im Stadtrat keinerlei Zusammenarbeit - als es einmal knapp geworden wäre mit einem Beschluss, den die CSU nur mit AfD-Stimmen durchbekommen hätte, nahm man das Thema von der Tagesordnung und klärte es koalitionsintern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

