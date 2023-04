Die Augsburger Sommernächte stehen unter strenger Beobachtung

Plus Im Augsburger Regierungsbündnis gab es Differenzen über die Sommernächte, die längst nicht ausgestanden sind. Nach dem Fest geht es vor allem um das Geld.

Menschen, die gerne feiern, haben in Augsburg in diesem Jahr einiges zu erwarten. Der Plärrer läuft, im Gaswerk gibt es ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm, vielleicht findet nach längerer Pause ein historisches Bürgerfest statt und auch in den Stadtteilen wird gefeiert. Die Augsburger Sommernächte aber stehen in diesem Jahr unter strenger Beobachtung.

Dies liegt an der politischen Auseinandersetzung. Die Regierungskoalition von CSU und Grünen war sich vor Monaten über das Konzept des Festes uneins. Die Grünen hätten gerne das Theaterviertel in die Festzone eingebunden, was abgeblockt wurde. Der zu kurze zeitliche Vorlauf wurde als wesentliches Argument genannt. Die Begeisterung der Grünen für die Sommernächte war nicht besonders groß. Bei ihnen drängt sich einmal mehr der Gedanke auf, dass kulturelle Belange zurückgeschraubt würden. Vielmehr rückten Essen und Trinken in den Mittelpunkt.

