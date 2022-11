Die Augsburgs Innenstadt darf nicht nur zum Wohnen da sein

Plus Wer im Stadtzentrum von Augsburg lebt, muss auch mit Beeinträchtigungen leben. Die Erreichbarkeit der City ist ein wesentliches Element.

Die Augsburger Innenstadt hat sich im Lauf der Jahre gewandelt. Wenn man nicht allein die Fußgängerzone und die Maximilianstraße betrachtet, sondern auch das nähere Umfeld, stellt man fest, dass der Bereich zu einer attraktiven Wohnadresse geworden ist. Das ehemalige Areal der Hasen-Brauerei ist ein Beispiel von mehreren. Viele Menschen sind deshalb in die Innenstadt gezogen.