Die Ausrichtung des Bürgerfests muss auf den Prüfstand

Plus Trotz des Gewinns für den Veranstalter hat die Kritik von Besuchern des Augsburger Bürgerfests ihre Berechtigung. Die "Historischen" haben die Chance, manche Dinge zu ändern.

Das historische Bürgerfest im Augsburg war eine Bereicherung im städtischen Veranstaltungsprogramm. Augsburg mit seiner großen Vergangenheit verträgt auf alle Fälle diese Veranstaltung. Dass es nach einer mehrjährigen Pause an einem neuen Standort zu Anfangsproblemen gekommen ist, verwundert nicht. Zu würdigen ist in jedem Fall das große Engagement der vielen Helfer und Helferinnen.

Das Bügerfest fand im August in Augsburg statt. Foto: Peter Fastl.

Für die Interessensgemeinschaft (IG) Historisches Augsburg als Veranstalter war es ein gewagter Schritt. Sie übernahm das finanzielle Risiko, weil von der Stadt Augsburg kein Zuschuss floss. Das teils miserable Wetter ließ Schlimmes erahnen. Besucher blieben aus, knapp 11.000 Gäste sind unter diesen Bedingungen akzeptabel. Für die IG ist es zunächst einmal erfreulich, dass aufgrund von durstigen und hungrigen Besuchern ein Minus abgewehrt wurde.

