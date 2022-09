Die autofreie Maxstraße in Augsburg ist ein Thema mit Sprengkraft

Plus Während die Grünen mit der autofreien Maxstraße ihre Klientel bedienen, sieht es bei der CSU anders aus. Mit ein paar "Parklets" wird es nicht getan sein.

Über Geschmack lässt sich hervorragend streiten. Es ist kein Wunder, dass die neuen Sitzmöbel - die sogenannten "Parklets" - in der Augsburger Maximilianstraße polarisieren. Es geht dabei aber auch um mehr. Denn die Bänke und Blumenbeete sind nur die Vorboten für etwas deutlich Gravierenderes. Das schwarz-grüne Bündnis im Rathaus will Autos zumindest aus einem Teil der Straße verbannen - je nach Lesart ist das dann eine "autoarme" ( CSU) oder "autofreie" (Grüne) Maximilianstraße. Ein erster Versuch, vorläufig begrenzt auf ein Jahr, soll im kommenden Jahr starten. Der Versuch birgt politischen Sprengstoff, denn er ist umstritten.