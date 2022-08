Die Baumpflege in Augsburg wird zunehmend schwieriger

Plus Viele Bäume leiden unter extremen Wetterereignissen, dem gegenüber steht die Forderung nach mehr städtischem Grün. Für diesen Konflikt gibt es keine einfachen Lösungen.

Die städtischen Baumpfleger haben ein großes Einsatzgebiet: Augsburg ist eine grüne Stadt mit viel altem Baumbestand, dessen Gesundheitszustand und Standsicherheit regelmäßig kontrolliert werden müssen. Wenn, wie am Sonntag, ein Baum umstürzt, stellt sich schnell die Frage, ob dies durch bessere Kontrollen hätte vermieden werden können. Die Antwort ist nie leicht zu geben - schon deshalb, weil nicht alle Schäden offenkundig sind oder manchmal eben auch kurzfristig auftreten.