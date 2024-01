Die Demonstrationen in Augsburg stehen unter besonderen Vorzeichen

Plus Um die Sicherheit müssen sich die Menschen wohl kaum Sorgen machen. Man wird aber auf die Teilnehmerzahl schauen.

Die nächsten beiden Samstage werden in Augsburg zum Schauplatz zweier Großdemonstrationen, die politische Stoßrichtung ist höchst unterschiedlich. Die Reihe der Aktionen gegen die Bundespolitik wird fortgesetzt, neu ist hingegen der breit aufgestellte Protest gegen Rechtsextremismus und AfD. Die Polizei ist darauf eingestellt, sie wird mit einem Großaufgebot vor Ort sein.

Demo in Augsburg: Die Polizei ist auch wegen Fußballspiel gefordert

Niemand muss sich wohl sorgen, dass es zu gewalttätigen Übergriffen kommen könnte. Beide Veranstalter arbeiten eng mit Sicherheitsbehörden zusammen. Im Endeffekt geht es vor allem darum, den Verkehr am stark frequentierten Samstag in Augsburg zu regeln. Auf Behinderungen müssen sich Verkehrsteilnehmer allemal einstellen, zumal am kommenden Samstag viele Fußballfans die Stadt bevölkern - der FCA kickt gegen Bayern. Die Polizei ist auch hier gefordert.

