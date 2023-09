Die Demos können lästig sein, doch sie gehören zur Demokratie

Plus Viele Demos in Augsburg bringen Zumutungen für andere Menschen mit sich - und sind doch ein gutes Zeichen für die Meinungsfreiheit. Die Rad-Demo macht da keine Ausnahme.

Demos können lästig sein, zumindest für diejenigen, die nicht dran teilnehmen. Nahezu jede größere Kundgebung bringt es mit sich, dass andere Menschen eingeschränkt werden; der Verkehr muss umgeleitet werden, Straßenbahnen fahren eine Weile nicht, öffentliche Plätze sind für eine Weile blockiert. Die Rad-Demo am Wochenende in Augsburg hatte, trotz einer überschaubaren Teilnehmerzahl, vor allem Auswirkungen auf den Autoverkehr. Sie verursachte verhältnismäßig viel Aufwand für andere Menschen – und ist dennoch nichts, was man beanstanden sollte.

Es gehört zur demokratischen Kultur und ist ein hohes Gut dieses Landes, dass man auf der Straße seine Meinung äußern, sich versammeln darf. Dass dies für andere Menschen Zumutungen mit sich bringen kann, liegt in der Natur der Sache und ist kein spezielles Merkmal der jetzigen Aktion der Klimaaktivisten. Die Rad-Demo war friedlich, die Forderungen sind vollkommen im demokratischen Rahmen, nirgends wurde zu Hass aufgestachelt; im Kern war es eine Versammlung wie viele andere auch, trotz der ungewöhnlichen Demoroute. Die angebrachten Anliegen kann man teilen oder auch nicht – wahrnehmbar waren die Aktivisten jedenfalls.

