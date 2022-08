Die Dimensionen der Sommerbaustellen in Augsburg wurden unterschätzt

Plus Für die Baustelle am Moritzplatz gibt es keinen besseren Termin, auch wenn es schwer zu akzeptieren ist. Bei einer anderen Baustelle lief die Kommunikation hingegen sehr schlecht.

Sommerferien sind im Normalfall immer toll für Urlauber. Wer Augsburg verlässt, kann etwas erleben. Für die, die in Augsburg bleiben, gilt das auch, nur will da keine Freude aufkommen: Baustellen sind seit vielen Jahren fester Bestandteil der Ferien. Es ist die beste Zeit, um umfangreiche Arbeiten zu erledigen. Deshalb kann normalerweise auch niemand überrascht sein, wenn es sich zu Ferienbeginn staut.