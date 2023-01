Die Diskussion über die Augsburger Sommernächte wirkt possenhaft

Plus Die Debatte über die diesjährige Ausweitung der Sommernächte ins Theaterviertel hat eine Höhe bekommen, die sie nicht verdient. Man muss grundsätzlich ans Thema ran.

Die Frage, ob die Sommernächte auf das sogenannte Theaterviertel ausgeweitet werden können, ist faktisch beantwortet: zu teuer, zu aufwendig und auf die Schnelle nicht machbar, lauten die Argumente. Es ist kaum vorstellbar, dass sich an dieser Linie für dieses Jahr noch mal etwas ändert. " Augsburg Marketing" und Verwaltung haben sich im Stadtratsausschuss nicht ideal präsentiert, was im Zusammenspiel mit den angriffslustigen Stadträten von Grünen und Generation Aux zu einer teils possenhaften Diskussion führte, aber die Argumente sind - zumindest für dieses Jahr - grundsätzlich nachvollziehbar.