Die eigene Immobilie wird für viele Augsburger immer ein Traum bleiben

Plus Neubauten kosten in Augsburg inzwischen ab 6200 Euro pro Quadratmeter, dennoch ist es wichtig, dass neuer Wohnraum entsteht. Worauf die Stadt achten muss.

Die Faustregel, dass die monatlichen Ausgaben für Miete nicht mehr als 30 Prozent des Nettoeinkommens betragen sollten, ist für die meisten Menschen auch in Augsburg längst hinfällig. Mieten ist teuer geworden, Kaufen erst recht: 6200 Euro aufwärts pro Quadratmeter werden aktuell für eine Neubauwohnung fällig. Für 80 Quadratmeter - und die bräuchte eine vierköpfige Familie ja mindestens - kommt da etwa eine halbe Million Euro zusammen. Für viele ist das unerschwinglich.