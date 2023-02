Wenige Aussteller: Die Enttäuschung der afa-Gäste ist berechtigt

Plus Das neue Dreier-Paket im Augsburger Messezentrum hat Perspektiven. Die Frühjahrsausstellung benötigt aber zwingend mehr Aussteller im nächsten Jahr.

Mit der Augsburger Frühjahrsausstellung, kurz afa, werden seit Jahrzehnten große Veranstaltungen verbunden, doch das Interesse ließ im Lauf der Jahre nach. Aus neun Veranstaltungstagen wurden deshalb fünf. Zur afa 2020 kamen immerhin knapp 60.000 Besucher, es sah nach Aufbruchstimmung aus. Dann folgte die Corona-Pandemie, unter der die Messebranche extrem litt. Der Neustart der nur noch dreitägigen afa im Jahr 2023 lief unter geänderten Vorzeichen, es gab eine neue Dreier-Messe.