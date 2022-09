Die Folgen der Preisexplosion kommen in Augsburg mit Verzögerung an

Plus Dass die Kosten für Energie steigen, weiß man seit einem Jahr. Nun wird aus den Warnungen aber Wirklichkeit. Wer kann, sollte jetzt noch Vorsorge treffen.

Die Preiserhöhungen kommen schrittweise und sind für sich drastisch genug, doch wenn man sie über den Lauf eines Jahres zusammenaddiert, dann ergibt sich ein dramatisches Bild. Was seit Monaten angekündigt wird, realisiert sich jetzt: Strom und Gas sind zu einem teuren Gut geworden, und weil Energie ein existenzielles Gut ist, wird das für nicht wenige Menschen Einschränkungen bedeuten, für manche zu einer bedrohlichen Situation werden. Die staatlichen Entlastungspakete können das abmildern, aber nicht auffangen.