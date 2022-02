Die Friedens- und Konfliktforschung zahlt sich für Augsburg aus

Der Augsburger Lehrstuhl für Friedens- und Konfliktforschung ist etwas Besonderes. Bislang war das Geld aber eher knapp. Wenn sich das nun ändert, dürften viele profitieren.

Das Potenzial ist da: Augsburg hatte mit seinem Lehrstuhl für Friedens- und Konfliktforschung an der Uni schon länger ein Alleinstellungsmerkmal in Bayern. Das Forschungsfeld ist hochaktuell und es passt wirklich gut in die "Friedensstadt Augsburg". Die Aktivitäten der Wissenschaftler sind zudem nicht auf die wissenschaftliche Community beschränkt, sie bringen auch einen praktischen Nutzen für die Stadtgesellschaft. Denn die Augsburger Friedensforscher arbeiten mit vielen Stellen zusammen. Dort bringen sie ihre Expertise bei gesellschaftlichen Konflikten ein.

Die Friedensforscher an der Universität Augsburg bekommen neue Forschungsmillionen vom Bund. Foto: Judith Roderfeld (Archivbild)

Vom Bund fließen Forschungsmillionen nach Augsburg

Leider war der Lehrstuhl bisher finanziell bescheiden ausgestattet. Mit den neuen Fördermitteln des Bundes gibt es ganz andere Möglichkeiten. Professor Christoph Weller kann ein größeres, engagiertes Team aufbauen. Das dürfte sich nicht nur für seine wissenschaftliche Arbeit und für das Renommee der Friedensstadt Augsburg auszahlen, sondern auch in anderen Bereichen. Davon ist auszugehen.

Lesen Sie dazu auch