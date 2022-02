Die Fronten wegen des Klimacamps in Augsburg verhärten sich

Plus Die Klimaschützer wollen wieder neben das Rathaus. Die Stadt bremst und verweist auf den Zeitplan für die Baustelle am Perlachturm. Das sieht nach Konfrontation aus.

Vielleicht ist jetzt ganz gut, dass der Verwaltungsgerichtshof in München Ende Februar über das Klimacamp in Augsburg berät. Die Klimaschützer bekamen in erster Instanz recht, sie dürfen weiterhin mit einem zentralen Lager für eine bessere Klimapolitik demonstrieren. Die Stadt wehrt sich und sieht in dem Camp keine Veranstaltung, die dauerhaft geduldet werden müsse. Die Richter haben das letzte Wort. Es ist eine mündliche Verhandlung. Ein Richterspruch lässt danach wohl eher noch auf sich warten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen