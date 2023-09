Die geplatzte Anmietung des Hotels ist ein Fiasko, das keine Probleme löst

Plus Die Idee, ein neues Hotel zu einer Asylunterkunft umzubauen, war kontrovers und mit Schwierigkeiten verbunden. Doch das Scheitern des Projekts bringt weitere Probleme.

Es gibt keine einfachen Lösungen für Kommunen, wenn es darum geht, Flüchtlinge in größerer Zahl unterzubringen, sie zu versorgen, zu integrieren. Irgendwo muss Platz für die Menschen sein, der knapper wird, je mehr Asylbewerber nach Deutschland kommen. Die Idee, 440 Flüchtlinge in einem neuen Hotel an der Augsburger Stadtgrenze unterzubringen, hätte dem Landkreis Augsburg Entlastung gebracht, war aber ebenso kontrovers wie mit absehbaren Schwierigkeiten verbunden. Ernsthafte Integration wäre bei einer Unterkunft in der Größe und in der Lage nur schwer leistbar gewesen; dass die Ankündigung die Menschen in den nächstgelegenen Wohngebieten verunsicherte und verärgerte, war programmiert. Und doch: Es wäre immerhin eine (Zwischen-)Lösung gewesen, nun wird das Vorhaben einigermaßen salopp abgeblasen, ohne wirklichen Plan B.

Select Hotel, Neubau, im GVZ Augsburg Select Hotel, Neubau, im GVZ Augsburg. In diesem Hotelgebäude auf dem Güterverkehrszentrum Augsburg sollen 440 männliche Flüchtlinge untergebracht werden. Foto: Silvio Wyszengrad

Das gesamte Vorhaben von Ankündigung bis Scheitern ist insgesamt ein Fiasko geworden, bei dem Landrat Sailer und die Hotelkette Novum Hospitality Fehler gemacht haben. Zu denen gehört, nicht frühzeitig das Gespräch mit dem Eigentümer des Gebäudes gesucht zu haben, was ungeschickt und fahrlässig war und den Plan auf tönerne Füße stellte. Hätte es der Landkreis drauf ankommen lassen, das Flüchtlingsheim im Güterverkehrszentrum trotz des Widerstands des Eigentümers durchzuziehen, wäre absehbar gewesen, dass stets das Damoklesschwert einer juristischen Untersagung über dem ganzen Vorhaben schwebt. So gesehen ist es richtig und konsequent, vorab die Reißleine zu ziehen, auch wenn am Ende alle beschädigt dastehen: der Landrat, der sich vorhalten lassen muss, nicht ausreichend und vorab mit Beteiligten gesprochen zu haben; die Hotelkette, die den Eigentümer des Grundstücks offenbar übergehen wollte. Und der Eigentümer selbst, dem Sailer vorwirft, sich vor allem deshalb quergestellt zu haben, um selbst in größerem Stil finanziell von der Flüchtlingsunterbringung zu profitieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen