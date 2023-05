Die große Lösung beim Hauptbahnhof war richtig

Plus Zusammen mit dem Deutschlandticket eröffnen sich für Pendler mit dem Bahnhofstunnel neue Perspektiven. Es bleiben aber noch viele Hausaufgaben zu machen.

Als die Entscheidung beim Bahnhofstunnel vor 20 Jahren zugunsten der „großen“ Lösung ausfiel, gab es unterschiedliche Meinungen. Zu aufwändig, meinten die einen. Endlich mal ein großer Wurf, meinten die anderen. Aus heutiger Sicht war richtig, die Haltestelle unter die Bahngleise zu legen. Es wäre eine Nummer kleiner gegangen mit einer Haltestelle unter dem Bahnhofsvorplatz, aber der große Wurf wäre es nicht gewesen.

Die Mobilitätswende in Augsburg kann nur gelingen, wenn sie parallel im Umland stattfindet. Solange der Großteil der Pendler aus den Landkreisen mit dem Auto in die Stadt kommt, bleibt es bei viel Autoverkehr in der Stadt. Die Attraktivität der Bahn steigt, wenn das Umsteigen auf den städtischen Nahverkehr einfach ist, und dafür sorgt der Bahnhofstunnel. Zusammen mit dem 49-Euro-Ticket, das den Nahverkehr für Umlandpendler günstiger macht, wird das ein attraktives Paket.

