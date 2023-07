Die hitzegerechte Stadt ist schwierig zu planen

Plus Vorschläge wie mehr Parks hören sich sinnig an, doch es braucht kluge Konzepte, um sie in einer verdichteten Stadt unterzubringen. Ein Punkt wird in Augsburg zentral sein.

Es ist zweifellos nötig, sich Gedanken darüber zu machen, wie man in Augsburg mit der jetzt schon nicht mehr abwendbaren Erderwärmung umgeht. In erster Linie gilt es, empfindliche Bevölkerungsgruppen wie Alte und Kranke zu schützen, und zwar schnell. Hier muss in erster Linie angesetzt werden, denn einen grundsätzlichen Umbau der Stadt wird man auf die Schnelle nicht hinbekommen und ein heißer Tag wird - wenn man sich nicht gerade im Siebentischwald aufhält - in jedem Viertel heiß sein.

Hitze in Augsburg: Die Frischluftschneisen müssen freigehalten werden

Es wird schon schwierig genug werden, punktuell an Stellschrauben im Bestand zu drehen, um Viertel besser auf Hitzewellen und Starkregen vorzubereiten. Mehr Bäume sind eine simple Forderung und angesichts der Fällungsbilanz auch nötig, doch abgesehen davon, dass Standorte in der Innenstadt nicht so leicht zu finden sind, sorgt der Schatten, der an Hitzetagen willkommen ist, an bewölkten Tagen für eine Verdunkelung von Wohn- und Büroräumen. Das muss man sich klar machen. Stadtplanerisch entwickelt sich zudem ein Dilemma, denn Hitzevorsorge beißt sich mitunter mit dem Ziel, verdichtet zu bauen, um Flächen zu sparen. Die Klimaanalyse schlägt kleine Parks in Baulücken, eine Bepflanzung von Hinterhöfen und sogar eine "Entdichtung" durch Gebäudeabriss vor. Das macht dichtes Bauen nicht automatisch unmöglich. Hohe Dichten können sich etwa mit schlau platzierten Grünzügen abwechseln, um allen Anforderungen zu genügen, aber die Planung wird anspruchsvoller.

