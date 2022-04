Die Innenstadt in Augsburg benötigt noch mehr Schwung

Plus Einkaufsmöglichkeiten und das gastronomische Angebot sind wichtig. Aber es geht auch um die Aufenthaltsqualität in Augsburg. Da könnte jetzt der Stadtmarkt punkten.

Die Corona-Pandemie hat den Menschen schwer zugesetzt. Jetzt, da die strengen Regeln aufgehoben sind, kehrt bei vielen die Lebensfreude zurück. Wer allerdings finanziell knapp bei Kasse ist, für den werden die Herausforderungen größer. Die steigenden Lebenskosten trüben natürlich die Aufbruchstimmung. Dennoch ist derzeit zu sehen, dass die Menschen Lust auf vergnügliche Stunden haben. Der Rekordansturm auf den Augsburger Plärrer und der gute Besuch der Osterdult dokumentieren dies. Am Wochenende bietet sich jetzt noch mal die Chance, beide Veranstaltungen zu besuchen.