Die Kahnfahrt braucht eine Perspektive

Plus Die Stadt Augsburg ist gut beraten, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um einen Abriss der Kahnfahrt zu umgehen. Ansonsten droht eine Protestwelle.

Die Kahnfahrt ist eine Institution, ohne die Augsburg ärmer wäre. Der Bootsverleih am Stadtgraben, der in drei Jahren 150 Jahre alt wird, ist nicht wegzudenken. Insofern ist die Stadt nun aufgerufen, mit Bedacht vorzugehen. Der Brandschutz muss zweifellos gewährleistet sein. Unzureichende Fluchtmöglichkeiten lösen nur solange ein Schulterzucken nach dem Motto "Das war doch noch nie ein Problem" aus, solange nichts passiert.