Die Kahnfahrt lag viel zu lange im Dornröschenschlaf

Plus Stadt und Regio Augsburg haben den bisherigen Kahnfahrt-Pächter ausgebootet. Mit ihrem Kurs wecken sie hohe Erwartungen.

Die Kahnfahrt ist ein Idyll in Augsburg. Inmitten der Stadt gibt es einen Bootsverleih mit integrierter Gastronomie. In den zurückliegenden Jahren schwand jedoch die Attraktivität, was nicht allein am Pächter Bela Balogh festzumachen ist. Die Akzeptanz litt. Das Theater um den Schwarzbau sorgte in diesem Jahr für jede Menge Schlagzeilen. Der Pächter sah sich in einer Opferrolle. Allerdings musste er selbst einräumen, dass ihn die Stadt seit Jahren mit einem günstigen Pachtvertrag ausgestattet hatte.

Tischtuch zwischen Stadt und Pächter der Kahnfahrt ist zerschnitten

Der Schwarzbau kommt weg. Weitaus entscheidender: Die Stadt möchte die Kahnfahrt neu aufstellen. Dass der bisherige Pächter dabei eine Rolle spielt, ist nicht zu erwarten. Das Tischtuch zwischen Stadt und ihm ist zerschnitten. Bezeichnend ist, dass die Stadt bereits einen neuen Betreiber für den Bootsverleih präsentiert, die Regio Augsburg Tourismus. Man ahnt, dass diese Partnerschaft in intensiven Gesprächen vereinbart worden ist. Balogh stand außen vor.

