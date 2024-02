Die Kirche prägt das Leben der Augsburger immer weniger

Plus Das religiöse Leben in der Stadt hat sich in den vergangenen Jahrzehnten deutlich verändert. Damit droht auch ein Pfeiler der Stadtgesellschaft wegzubrechen.

Wer an einem sonnigen Tag vom Bismarckturm bei Steppach auf Augsburg hinabblickt, der sieht eine Stadtsilhouette, die von unzähligen Kirchtürmen dominiert ist. Dom, Ulrich und Afra, St. Peter und viele andere Gotteshäuser prägen das Stadtbild. Das Leben in der Stadt des Religionsfriedens prägen die Kirchen aber immer weniger.

Noch 2016 stellten die Mitglieder der katholischen und evangelischen Kirche in Augsburg mit 55 Prozent die knappe Mehrheit der Bürger. Doch in den vergangenen Jahren haben in Augsburg, wie auch anderswo, viele Menschen den großen Konfessionen den Rücken gekehrt. 2023 traten zwar nicht so viele Augsburger aus der Kirche aus, wie 2022. Eine Trendumkehr gab es aber nicht. Mit insgesamt 3671 Austritten rangiert 2023 hinter dem Rekordaustritts-Jahr 2022 auf Platz zwei. Und so sind die Mitglieder der großen Konfessionen in der Stadt mittlerweile nicht mehr in der Mehrheit.

