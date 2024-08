Die Menschen in Lechhausen, die sich im Stadtteil engagieren, sind stolz auf ihre Kirchweih. Traditionell wird ab Mitte Oktober gefeiert, es gibt einen Vergnügungspark und ein Bierzelt. Eingebunden in das Programm ist der Lechhauser Marktsonntag. Er findet in diesem Jahr zum 30. Mal statt und ist zu einem Selbstläufer geworden - die Kirchweih ist es nicht.

